SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia, 56, publicou um ensaio fotográfico que sensibilizou celebridades e seguidores nas redes sociais. Grávida de oito meses, ela exibe o barrigão e seus longos cabelos nas fotos em que aparece nua. "Não há nada superior ao amor", escreveu na legenda da galeria postada em seu Instagram.

A atriz espera seu terceiro filho, Luca, primeiro herdeiro do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. "Como é linda minha mulher", comentou Jarbas na publicação. Claudia anunciou a gravidez em setembro de 2022, aos 55 anos. Ao narrar como descobriu a gravidez, com um vídeo identificado como publicidade, a atriz dá a entender que a gestação foi natural.

Famosos reagiram às fotos com entusiasmo. "Nossa! Como você está maravilhosa! Linda! Que foto que é puro amor!", escreveu o apresentador da Globo Marcos Mion. "Ai meu Deus. Não aguento essa lindeza", comentou a atriz Giovanna Antonelli. "Que mamãe mais linda e abençoada", disse Sabrina Sato. A publicação ultrapassa 600 mil curtidas.

Em 2020, Claudia Raia já tinha revelado que pretendia ser mãe novamente --ela já é mãe de Enzo e Sophia, frutos do seu casamento com Edson Celulari. Em entrevista ao canal no YouTube de Sabrina Sato, ela até contou que havia congelado óvulos e que um novo bebê estava nos planos do casal.