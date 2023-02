SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado, 4, que antecede a transmissão da 65ª edição do Grammy, a maior premiação do mundo da música, uma tradição interrompida em 2020 volta acontecer --são as honrarias dadas a ícones da música por seus feitos na indústria.

Em uma cerimônia que não é transmitida, os prêmios de mérito abarcam categorias técnicas e criativas. A diferença para a noite principal do Grammy é que não se trata de uma competição, mas reconhecimentos.

Na categoria de contribuição em vida serão homenageados, por exemplo, a banda Nirvana, Nile Rodgers, Bobby McFerrin, Ma Rainey, Slick Rick "The Ruler," os Supremes e Ann Wilson e Nancy Wilson, da banda Heart.

Outro prêmio, dedicado aos curadores --"indivíduos que, durante suas carreiras na música, tecnologia e assim por diante, fizeram contribuições significativas, além do desempenho, para o campo da gravação"-- não inclui performance, e será entregue a pessoas como o fotógrafo Henry Diltz e a educadora musical Ellisa Marsalis. Por último, o prêmio técnico vai para a Sociedade de Engenharia de Áudio e para o engenheiro Andy Hildebrand, que criou o auto-tune.