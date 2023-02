SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dez anos, Anitta lançou seu primeiro álbum, com o sucesso "Show das Poderosas", que a alçou à fama num primeiro momento. Mas a cantora só agora disputa o prêmio de artista revelação no Grammy, que acontece neste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Isso acontece porque o Grammy é feito pela Academia de Artes e Ciências de Gravação, instituição americana, e tem o costume de reconhecer a música feita nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Apesar de há anos conhecida pelo público brasileiro, Anitta só agora apareceu para os americanos.

A indicação da cantora é resultado de um trabalho de divulgação da sua obra no país com a indústria fonográfica mais influente do mundo. Foi um processo que começou com o álbum "Kisses", de 2019, mas se intensificou com "Versions of Me", disco lançado no ano passado e com várias músicas em inglês e com produtores conhecidos do pop americano.

Um dos passos mais importantes para ganhar essa visibilidade foi a música "Envolver", que chegou ao primeiro lugar do ranking global do Spotify e cravou o nome de Anitta no cenário pop internacional. Também no primeiro semestre de 2022, a brasileira cantou num dos palcos principais do famoso festival Coachella, que acontece anualmente na Califórnia.

Antes disso, ela já vinha trilhando uma carreira bem-sucedida nos mercados latinos, com parcerias com gente como Maluma e J Balvin, além de emplacar sucessos cantando em espanhol. Parcerias com nomes como Snoop Dogg, Madonna e Black Eyed Peas também a ajudaram a ser mais conhecida pelos americanos.

Anitta pode se tornar a primeira brasileira a vencer a categoria de artista revelação, uma das quatro mais importantes do Grammy. Antes dela, outros brasileiros já foram indicados, mas nunca saíram vencedores, casos de Astrud Gilberto e Tom Jobim em 1965 e Eumir Deodato em 1974.

Diversos brasileiros já foram indicados e saíram vencedores em categorias setorizadas, de nicho, do Grammy. Este ano, por exemplo, a brasileira Flora Purim disputa a estatueta de melhor álbum latino de jazz, com "If You Will", mas nomes como Eumir Deodato, Sergio Mendes, Tom Jobim, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros, já levaram estatuetas para casa.

Alguns brasileiros chegaram a ganhar alguns dos prêmios mais prestigiados, que engloba todos os gêneros. Em 1965, "The Girl from Ipanema", a versão em inglês de "Garota de Ipanema" --que, inclusive, foi sampleada por Anitta em "Girl from Rio"-- rendeu um prêmio de gravação do ano para Astrud Gilberto e o saxofonista americano Stan Getz. Naquele mesmo ano, João Gilberto venceu em álbum do ano, com "Getz/Gilberto".

Anitta disputa o prêmio de artista revelação com nomes considerados mais cotados pela imprensa americana, como Omar Apollo, Latto, Wet Leg e Molly Tuttle, além dos roqueiros italianos do Maneskin --que já fazem sucesso há pelo menos dois anos e inclusive tocaram no último Rock in Rio.

Veja os indicados ao prêmio de revelação do ano de 2022.

ARTISTA REVELAÇÃO

Anitta

Omar Apollo

Domi & Jd Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwie

Molly Tuttle