SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Amaral, 43, que interpretou o personagem Pedro no "Castelo Rá-Tim-Bum", afirmou que não estará no especial que a TV Cultura está preparando para celebrar os 30 anos do programa infantil. Segundo ele, que atualmente é apresentador da ESPN, o contrato com o canal esportivo impediu a participação.

"Não, não estarei nessa pessoal", lamentou em publicação nas redes sociais. "Por questões contratuais não pude fazer. Vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem!"

Por enquanto, apenas Cassio Scapin, que viveu o Nino da série, publicou um teaser da atração em suas redes sociais. Ainda não há informação de se outros atores do elenco original estarão presentes. Sérgio Mamberti, que viveu o Dr. Victor Astrobaldo Stradivarius Victorius 1º, morreu em 2021.

A reportagem tentou contato com Cinthya Rachel, a Biba, e com Fredy Allan, o Zequinha, que não responderam até a última atualização deste texto. Nos stories do Instagram, a atriz afirmou que não podia fazer comentários sobre o assunto.

"Estou aqui me fazendo de desentendida, mas tem muita gente me marcando no vídeo do Castelo", escreveu. "Não posso fazer comentários. Só digo que tem muita informação errada circulando e até alguns julgamentos. Só quem viveu sabe (risos). Aguardem..."

Idealizado por Flávio de Souza e Cao Hamburger, o Castelo Rá-Tim-Bum estreou em maio de 1994 --portanto, há menos de 29 anos. Os 90 episódios produzidos inéditos foram exibidos até dezembro de 1997 e, depois, reprisados em looping na programação da TV Cultura por anos a fio, alcançando, no mínimo, três gerações em fase de crescimento.

O anúncio do reencontro inédito circulou em um teaser publicado nas redes sociais do canal, do diretor de arte Henrique Bacana e do próprio Cassio Scapin. "Como seria reencontrar grandes amigos?", diz a chamada, em legendas estampadas sobre uma versão atualizada da clássica abertura em animação. Ao final, apenas Scapin aparece, reproduzindo o slogan "aqui tem cultura".