SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber PewDiePie (codinome do sueco Felix Kjellberg), 33, anunciou neste domingo (5) que será pai pela primeira vez. Ele publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado da mulher, a italiana Marzia Kjellberg, descobrindo a notícia.

"Sim, vou ser pai", diz ele nas imagens, onde registra o momento em que o casal descobriu a gravidez, em novembro do ano passado, e o crescimento da barriga de Marzia. "Ainda é uma ideia um pouco estranha para mim. Estou entrando em um novo território, mas estou pronto."

Em pouco mais de 4 horas, o vídeo já teve mais de 1,3 milhão de visualizações no YouTube, onde o canal dele tem 111 milhões de inscritos. PewDiePie já foi o youtuber com mais seguidores da plataforma, mas foi ultrapassado pelo americano Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, no ano passado.

A notícia emocionou parte dos fãs, que acompanham PewDiePie desde 2010. Na época, ele era um estudante vivendo de empréstimo estudantil no banco. Para se dedicar ao hobby de jogar games, ele deixou a faculdade e começou a vender cachorro-quente para se sustentar.

Inicialmente, o influenciador produzia conteúdos majoritariamente sobre games, mas depois começou a diversificar os assuntos. Ele se tornou o indivíduo mais seguido do YouTube pela primeira vez em 2013 e, em 2019, se tornou o primeiro youtuber a passar dos 100 mil inscritos em seu canal.

No entanto, quatro meses depois, ele anunciou que ia dar um tempo da produção de conteúdo por estar lidando com uma síndrome de burnout. Apesar de dizer que "se aposentou", ele continua publicando vídeos com regularidade.