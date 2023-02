SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Débora Brasil e Carla Perez? Não! A atriz Erika Januza e a dançarina Lore Improta encarnaram as dançarinas do É o Tchan no baile à fantasia da escola de samba Unidos do Viradouro neste sábado (4). As duas reproduziram o figurino da loira e da morena do grupo de axé e refizeram a foto da capa do álbum "Na cabeça e na cintura", de 1996.

Nas fotos, Erika veste o figurino amarelo de Débora Brasil e Lore, o azul de Carla Perez. A dançarina aproveitou para reproduzir também danças do É o Tchan em vídeos publicados nos stories. "Viemos homenageando @carlaperez e @deborabrasiloficial na icônica capa do @eotchanoficial. Segura esse TCHAN! 'DU DU DU PAH'", escreveu em publicação no Instagram.

A própria Carla Perez comentou as fotos: "Amei, meu amor. Obrigada!". A Unidos do Viradouro também fez elogios à dupla: "Arrasaram muito! Musa e rainhas maravilhosas!". Famosos como a atriz Thayla Ayala e o cantor e marido de Lore, Leo Santana, também deixaram comentários elogiando as fotos.

Erika é rainha de bateria da Unidos do Viradouro e Lore é musa da escola.