SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé se tornou a artista mais premiada da história do Grammy na noite deste domingo (5). A cantora venceu duas categorias na cerimônia prévia, e outra já no evento principal, chegando a 31 gramofones e empatando com o maestro Georg Solti com o maior número de estatuetas da premiação em todos os tempos. Entretanto, a artista, até a publicação desta nota, ainda não compareceu ao evento.

Segundo o apresentador, Trevor Noah, a artista que concorre às principais estatuetas da noite com o álbum "Renaissance" apenas se atrasou.

Se de fato não aparecer no evento, essa não será a primeira vez que a cantora esnoba a premiação da Academia de Gravação, a mais célebre da indústria americana.

Desde 2017, quando "Lemonade" foi preterido como álbum do ano em favor de "25" de Adele, a participação de Beyoncé na cerimônia anual tem sido esporádica. Embora ela nunca tenha declarado nenhuma briga formalmente com o Grammy, esse relacionamento tenso pode ter a ver com a limitação da Academia de Gravação em reconhecer artistas negros nas categorias principais --o que pode ser diferente nesta noite, já que a cantora é considerada a favorita da noite.

Seu marido, Jay-Z também já fez um rap sobre as injustiças no Grammy na música "Apeshit", do álbum "Everything Is Love": "Mande o Grammy se ferrar com essa bosta de oito nomeações e zero vitórias/ Você já viu uma plateia ir à loucura? Rah!"

Em paralelo, na internet, as especulações são mais bem-humoradas. Veja abaixo alguns memes e momentos da cerimônia em que os convidados perguntaram pela artista. A quem suspeite que ela apenas está fazendo charme com o atraso.