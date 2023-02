SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ver Anitta ser derrotada no Grammy por Samara Joy, fãs brasileiros começaram a encher a última postagem da artista de jazz de 23 anos com comentários ofensivos.

"A Anitta é mundial e você não é", escreveu o perfil de Danielbessanttos. "Devolve o prêmio da Anitta", postou o brasileiro José Diogo Cotrim. "Para ser uma revelação tem que ser revelada", opinou Opsmanta. Outros brasileiros publicaram emojis de vômito, falaram em "roubo" e disseram que ela não merecia ganhar. Houve ainda quem tenha dito que "o Brasil te odeia".

Porém, teve brasileiro que soube encarar a derrota de Anitta e criticou a postura dos demais. "Fãs da Anitta, como sempre, fazendo o Brasil passar vergonha. Vocês estão acostumados com prêmio do Multishow que a Anitta ganha porque fazem mutirão de votos. No Grammy ganha quem tem mais talento, e não mais seguidor", escreveu o perfil de Lucas Paiva.

Anitta perdeu o prêmio de artista revelação no Grammy, a premiação mais importante da indústria da música, dado a Samara Joy. A 65ª edição da cerimônia aconteceu na noite deste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Depois de Astrud Gilberto em 1965, ela foi a segunda mulher brasileira ser indicada a esta que é uma das quatro principais categorias do prêmio -além de álbum, gravação e música do ano. Competia com nomes como a rapper Latto, o grupo Wet Leg, o cantor Omar Apollo e a banda Maneskin, do hit 'Beggin'".

A cantora, que mantém carreira bem-sucedida no Brasil há pelo menos dez anos, foi reconhecida pelo prêmio depois de explodir com "Envolver", música que viralizou no TikTok e escalou ao topo da lista de músicas mais ouvidas do mundo no Spotify. Foi a primeira vez que um brasileiro alcançou o feito.