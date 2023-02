SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Neto retomou o seu canal de vídeos no YouTube nesta segunda-feira (6). Em clipe compartilhado em seu perfil, Felipe aparece na frente da casa em que será a sede dos clipes, a chamada NetoLab e apresenta novos integrantes, como Pedro Chilingue e Marcílio Marsupial. "Eles estarão no canal junto com a gente durante o ano", conta ele.

O youtuber também anunciou que haverá um canal no Twitch, outra plataforma que permite o compartilhamento de vídeos e podcasts. Outra novidade é o lançamento de segunda temporada de Los5, em abril, websérie em que interage com personalidades de diferentes áreas. Felipe Neto tem mais de 44 milhões de assinantes em seu canal no YouTube. Em abril de 2022, ele ingressou na lista dos cinco youtubers mais seguidos. Recentemente, o apresentador de vídeos foi alvo de polêmicas nas redes ao criticar Cristian, por seu paredão no BBB 23.

Nas redes sociais, a tag "Felipe Neto voltou" atingiu a quinta colocação entre os assuntos mais falados no Twitter, comemorando o retorno.