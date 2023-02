SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) escolheu nesta segunda-feira (06) os melhores trabalhos e profissionais de 2022 nas áreas de música, cinema, teatro, artes plásticas, arquitetura, literatura e TV.

Os nomes foram escolhidos em uma reunião entre os membros da associação, encontro que não acontecia de forma presencial havia dois anos em razão da pandemia.

Na literatura, o destaque vai para o escritor Geovani Martins, autor de "Via Ápia" (Companhia das Letras). Publicado no ano passado, o livro conta a vida de cinco jovens seguindo o calendário da instalação das Unidades de Polícia Pacificadora na Rocinha, maior favela do Brasil. A obra foi escolhida pelos membros do júri como o melhor romance.

Na televisão, "Pantanal" foi considerada a melhor novela no ano passado, e Isabel Teixeira foi eleita a melhor atriz. Ela interpretou a Maria Bruaca na novela da TV Globo.

Já os atores Gabriel Leone e Alice Braga foram escolhidos como os melhores do ano no cinema pela atuação no filme "Eduardo e Mônica". O longa conta a história de amor entre dois jovens e é inspirada na música de mesmo nome da banda Legião Urbana.

A melhor obra de arquitetura foi para o Museu do Ipiranga, cuja reforma foi projetada pelo escritório H+F Arquitetos. O projeto mantém a aparência externa do edifício, mas amplia espaços de recepção, exposição e administração, tornando o museu maior e totalmente acessível.

Veja abaixo os ganhadores

TELEVISÃO

NOVELA

Pantanal - Bruno Luperi (TV Globo)

ATRIZ

Isabel Teixeira - Pantanal (TV Globo)

ATOR

Osmar Prado - Pantanal (TV Globo)

LITERATURA

ROMANCE

Via Ápia, de Geovani Martins (Companhia das Letras)

CONTOS

Eu Já Morri, de Edyr Augusto (Boitempo Editorial)

POESIA

Araras Vermelhas, de Cida Pedrosa (Companhia das Letras)

TRADUÇÃO

Beowulf, por Elton Oliveira Souza de Medeiros (Editora 34)

CIÊNCIAS HUMANAS

Adeus, Senhor Portugal, de Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira (Companhia das Letras)

ENSAIO

Do Transe à Vertigem, de Rodrigo Nunes (Ubu Editora)

INFANTIL

Silêncio, de Alexandre Rampazo (Rocco)

CINEMA

FILME

Segredos do Putumayo, de Aurélio Michiles

DIREÇÃO

Gabriel Martins, por Marte Um

MELHOR ATOR

Gabriel Leone, por Eduardo e Mônica

MELHOR ATRIZ

Alice Braga, por Eduardo e Mônica

FOTOGRAFIA

Bruno Gularte Barreto, Bruno Polidoro e Tiago Coelho, por 5 Casasa

ROTEIRO

Pedro Diógenes, por Pajeú

GRANDE PRÊMIO DO JÚRI

Ana Carolina, pelo experimentalismo do filme Paixões Recorrentes

ARQUITETURA

MELHOR OBRA DE ARQUITETURA

Museu do Ipiranga, por H+F Arquitetos (Pablo Hereñu e Eduardo Ferroni)

HOMENAGEM PELO CONJUNTO DA OBRA

Eduardo de Almeida

INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA

Helio Olga

REVELAÇÃO

Casa dos Terraços Circulares, por Denis Joelsons

URBANIDADE

Requalificação Urbana e Ambiental da Orla da Ilha Comprida, por Boldarini Arquitetos Associados (Marcos Boldarini e Lucas Nobre)

ARTES VISUAIS

EXPOSIÇÃO NACIONAL

Liuba, Corpo Indomável - MUBE

RETROSPECTIVA

Rubem Valentim - Sagrada Geometria - Pinakothek­e Cultural

DIFUSÃO DE ARTE BRASILEIRA NO EXTERIOR

Cynthia Garcia

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

Rinoceronte: Cinco séculos de gravuras do Museu Albertina - Instituto Tomie Ohtake

FOTOGRAFIA

Penna Prearo - Labirintos Revisitados - Sesc Bom Retiro

PERCURSO VISUAL

Judith Lauand - Masp

GRANDE PRÊMIO: PERSONALIDADE DO ANO

Emanoel Araujo (in memorian)

MÚSICA POPULAR

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA

Milton Nascimento

ARTISTA DO ANO

Ratos de Porão

DISCO DO ANO

"Alto da Maravilha", de Russo Passapusso, Antonio Carlos e Jocafi

SHOW DO ANO

Ana Cañas canta Belchior

ARTISTA REVELAÇÃO

Rachel Reis

PRODUÇÃO

Anelis Assumpção pelo álbum "Sal"

PROJETO ESPECIAL

A Espetacular Charanga do França

TEATRO

ESPETÁCULO

Brenda Lee e o Palácio das Princesas

DIREÇÃO

Kleber Montanheiro por Tatuagem

DRAMARTUGIA

Dione Carlos, por Cárcere ou Porque As Mulheres Viram Búfalos

ATOR

Clayton Nascimento por Macacos

ATRIZ

Inês Peixoto por Órfãs de Dinheiro

PRÊMIO ESPECIAL

Marina Tenório e Ruy Cortez - Díptico A Semente da Romã / As Três Irmãs, apresentadas de forma simultânea

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA

Ana Lúcia Torre pela inestimável contribuição ao teatro evidenciada em sua atuação em Longa Jornada Noite Adentro