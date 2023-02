SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de música The Town, o irmão paulista do Rock in Rio, anunciou nesta terça-feira (7) o palco Factory, mais um dos espaços que vão compor a chamada cidade da música do evento que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em Interlagos.

A produção do evento também anunciou algumas das atrações que se apresentarão no palco Factory, destinado a shows de funk, samba, trap e beats afros.

Dentre os destaques do line-up estão MC Don Juan, MC Dricka, Afrocidade, Tasha & Tracie, Grag Queen, Teto, Caio Luccas e Urias.

A área terá uma cenografia baseada em galpões antigos onde funcionaram fábricas da zona industrial de São Paulo. A ideia é dar destaque para aspectos arquitetônicos da cidade mais cotidianos, mas não menos relevantes.

Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, afirmou em coletiva que o palco busca "dialogar com a arte urbana e da periferia", pensando na espontaneidade da arte de rua da capital paulista, que torna obras acessíveis a todos, independente de poder aquisitivo.