SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann, 29, terminou o namoro com José Loreto, 38, após seis meses juntos. Cerca de um mês depois da separação, boatos de que a artista estaria se envolvendo com João Vicente, 39, circularam nas redes sociais.

No entanto, ela desmentiu esse rumor ao Gshow durante o Baile da Vogue desta sexta-feira (10), no Rio de Janeiro. "Isso não é verdade. Estou 100% solteira", afirmou Rafa.

Os dois já viveram um affair em 2022 e despertaram a curiosidade do público sobre uma possível reconciliação após serem flagrados em um show do Caetano Veloso.

Segundo Lucas Pasin, colunista do UOL, o término de relacionamento partiu de Kalimann. Algumas atitudes do ator incomodaram a apresentadora, que decidiu acabar com o namoro.

Rafa Kalimann e José Loreto assumiram o namoro em agosto do ano passado. Uma das primeiras aparições pública do ex-casal ocorreu em um show de 80 anos de Caetano Veloso. Antes disso, eles foram vistos juntos na praia.