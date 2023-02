A atriz mineira Adriana Brion fará parte do elenco da nova série da Globo, "A Visão dos Cria”. A artista, moradora de Juiz de Fora, já coleciona outros trabalhos na emissora da família Marinho. Seu primeiro longa foi no filme “Nascida de Novo”, de 2016. A produção foi dirigida pela paulistana Mary Grace Hughes e é uma adaptação do livro autobiográfico de mesmo nome, onde é contado sobre a infância e adolescência de Mary Grace.



Além disso, o primeiro longa estrelado pela atriz Adriana Brion recebeu o selo de qualidade de exportação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Grande parte do longa foi filmado em Juiz de Fora e em algumas cidades da região como São João Nepomuceno, Mar de Espanha, Rochedo de Minas e Oliveira Fortes. Nascida em Caratinga, a atriz realizou o seu primeiro teste em Juiz de Fora.



Após ser aprovada, ela começou a cursar teatro, tv e cinema. Depois, ela já garantiu uma vaga para compor o elenco do filme “Predestinado”, lançado em 2022. O longa foi dirigido por Gustavo Fernandez e estrelado pelos atores Danton Mello, Juliana Paes e Marcos Caruso.



FOTO: Foto/reprodução: Filme Predestinado - Atriz contracenou com artistas globais

“Após ter tirado o meu DRT, eu fiquei sabendo que a produção da Rede Globo estava aqui em Juiz de Fora selecionando pessoas para gravar o filme Predestinado. Eu me inscrevi e passei no teste. Tive a oportunidade de contracenar com o Danton Mello, Juliana Paes e Marcos Caruso. O diretor desse filme já produziu várias novelas dentro da Globo.”



De acordo com a atriz, nunca foi uma pretensão em querer se tornar atriz de cinema. Para ela, que começou a trabalhar contracenando em igrejas e em teatros, se tornar uma profissional do ramo não era um objetivo principal.



“Eu nunca sonhei em ser atriz. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar na TV ou no cinema. Eu não estudei e não fiz faculdade. Eu só aproveitei as oportunidades. Eu achava que não ia dar em nada. Eu que eu tinha experiência de fazer teatro em igrejas e escolas. Hoje, tudo está sendo maravilhoso e é isso que eu quero fazer agora.”



Além da série que ainda não tem data de lançamento, Adriana já tem engatilhado outras duas produções a serem filmadas nos próximos anos.