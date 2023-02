SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simony, 46, celebrou o fim da primeira fase do tratamento contra câncer de intestino em sua participação do "Altas Horas", da Globo, deste sábado (11).

Diagnosticada com a doença desde o ano passado, a artista se emocionou quando a plateia a homenageou com músicas da Turma do Balão Mágico, do qual fez parte quando era criança. Ela também aproveitou para cantar junto com o público.

"Agora estou bem melhor, acabei a primeira fase desse tratamento, que eles dizem que é a mais difícil, a mais dolorosa... mas é aquela coisa, eu resolvi passar por esse processo acreditando, tendo muita fé e sendo feliz", disse Simony.

A artista, que perdeu os cabelos devido ao tratamento e apareceu pela primeira vez na televisão com os fios curtos, aproveitou para falar com as mulheres que passam pela mesma situação.

"A gente é linda de cabelo curtinho também!", comentou ela. Assista:

Simony passou por sessões do tratamento, que chegou ao fim em outubro, e em novembro iniciou a radioterapia ?que acabou em dezembro.

A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto deste ano. Em outubro, ela comemorou sua melhora e disse que o tumor diminuiu em mais de 50%.