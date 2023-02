SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro dia do REP Festival, maior evento de rap do país, foi marcado pelas intensa chuva que castigou o público do show. O festival, que aconteceu numa fazenda em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, se transformou num lamaçal, com sapos e até uma cobra. Por isso, a organização do evento cancelou o segundo dia de apresentações, que estava previsto para este domingo.

Em nota, a organização do REP Festival alegou não ter a estrutura necessária para a continuidade do evento. "A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional. O público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido. O contato deverá ser feito pela ticketeira oficial: a plataforma Ingresse", diz o REP Festival, em nota publicada nas redes sociais.

Neste sábado, os Racionais MC e os cantores Matuê, Teto e Wiu cancelaram as suas apresentações. O público ficou imerso num lamaçal, sem acesso à internet e com dificuldades para comprar comida. Para proteger os equipamentos da chuva, a organização cobriu os aparelhos de som com capaz de chuva.

MC Cabelinho, MC Maneirinho e Djonga repetiam a todo momento terem se apresentado em respeito ao público. Para o segundo dia do festival, estavam previstos shows de Emicida, Gloria Groove e Ludmilla.

