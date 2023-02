SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltam quase dois meses para a 49ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes, que acontece entre os dias 5 e 26 de abril, mas a votação que decide os vencedores da premiação já começou.

Até o dia 28 deste mês, o público pode votar nas produções favoritas do ano passado e ganhar um ingresso para o festival ou para assistir ao filme que estiver em cartaz no Cinesesc, localizado na rua Augusta, no centro de São Paulo.

A mostra premia 11 categorias em que concorrem 372 filmes, sendo 229 estrangeiros e 143 nacionais. Os votos são divididos entre o júri especializado e o público geral, que pode se cadastrar no site do Sesc, escolher uma produção para cada categoria e, ao final do processo, receber o voucher para assistir a um filme.

Entre os indicados na categoria de melhor filme estrangeiro, estão o romance canibal "Até os Ossos", o indicado ao Globo de Ouro deste ano "Ruído Branco" e o longa com mais indicações ao Oscar de 2023, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

Os premiados "Medida Provisória", de Lázaro Ramos e Flávia Lacerda, e "Marte Um", de Gabriel Martins, concorrem na categoria de melhor filme nacional.

A mostra também premia as categorias de melhor direção, atriz e ator, para os filmes nacionais e estrangeiros. Já melhor roteiro, fotografia e documentário são prêmios em que só concorrem produções brasileiras.

O festival acontece em três fases, e a votação atual é a primeira delas. A partir de 1º de março acontece a apuração dos vencedores e, no dia 5 de abril, começam as exibições. Além das sessões de filmes no número 2.075 da rua Augusta, o festival conta com programação gratuita de filmes na plataforma Sesc Digital.

FESTIVAL SESC MELHORES FILMES

Quando 5 a 26 de abril de 2023

Onde Rua Augusta, 2075, Cerqueira César, região central

Telefone (11) 3087-0500

Link https://melhoresfilmes.sescsp.org.br/