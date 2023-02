SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, a "rainha dos baixinhos", afirma estar no auge de sua vida. Prestes a completar 60 anos, ela diz viver em um casamento feliz, com uma filha formada, independente e realizada profissionalmente. Mas, mesmo assim, revela que é difícil conviver com as rugas e com as cobranças que surgem do público.

"Estou no auge que um ser humano pode alcançar como amante, como mulher, como mãe. Mas olho minha pele enrugadinha e é um outro lado da idade. Por mais que eu use os melhores cremes, me olho no espelho e não me vejo como antes. É difícil, me olho e falo: nunca mais terei aquele corpo, aquela cinturinha", reflete.

A apresentadora comentou ainda sobre os fãs que comentam que ela está velha, já que as pessoas que a acompanham desde o início "também estão velhas", citando uma falta de maturidade delas para aproveitar o envelhecimento.

"Eu entendo elas. Eu sei me olhar com o olhar delas. Mas meus fãs de antigamente também envelheceram. E não querem se ver desse jeito. Muitas dessas pessoas, pelo visto, não têm maturidade para curtir essa fase. Moramos num país onde 'velha' vem como um negócio pesado", comentou em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut.

Xuxa revelou ainda que foi ela que se ofereceu para ser embaixadora da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde, por estar incomodada com a baixa vacinação das crianças brasileiras. "Campanha de vacinação é um negócio assim que dá uma alegria. Agora estamos lá em baixo. Como pode? Eu que me ofereci. Procurei descobrir o telefone da Janja e me pus à disposição".