SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rainha consorte Camilla Parker Bowles, 75, contraiu covid-19 pela segunda vez e precisou cancelar os compromissos oficiais da semana.

Há quase um ano, no dia 14 de fevereiro de 2022, Camilla testou positivo pela primeira vez.

Camilla teve sintomas de resfriado, disse o palácio de Buckingham em nota para a imprensa. "Portanto, infelizmente, ela cancelou todos os seus compromissos públicos desta semana e envia seus sinceros pedidos de desculpa aos que compareceriam."

A rainha consorte precisou cancelar três compromissos. Nesta terça-feira (14), Camilla visitaria uma escola de balé em Birmingham para comemorar seu centenário. Ela também passaria pela biblioteca Southwater One, em Telford, em reconhecimento às contribuições da instituição para a sociedade. Na quinta-feira (16), ela e o rei Charles 3º iriam para Milton Keynes, no sudeste da Inglaterra -região que ganhou "status" de cidade no ano passado.

Último compromisso de Camilla foi na última quinta-feira (9). Ela visitou o STORM Family Center, uma organização beneficente que apoia vítimas de violência doméstica. A rainha esteve no local para comemorar o 19º aniversário da organização.