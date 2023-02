SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de Rihanna, outra performance durante o show da cantora, no Super Bowl, chamou a atenção das redes sociais. Na noite deste domingo (12), a intérprete da linguagem de sinais da apresentação, mostrada pela televisão norte-americana, viralizou por sua performance enérgica do concerto da diva pop no intervalo da partida.

Justina Miles é o nome da profissional, que se tornou a primeira mulher surda a fornecer interpretação na linguagem de sinais na história do show do intervalo do Super Bowl. Segundo informações do site CNBC, ela é natural da Filadélfia e estuda enfermagem na Bowie State University.

Em seu perfil nas redes sociais, Justina possui uma citação a Caxias do Sul, no Brasil. A menção se refere à medalha de prata conquistada por ela e a equipe dos EUA nos Jogos Surdolímpicos de 2022, realizada na cidade gaúcha. Na ocasião, o time ficou na segunda colocação da disputa feminina de revezamento 4x100.

Em coletiva de imprensa realizada na semana passada, a jovem estava muito contente com a oportunidade de representar milhões de surdos negros no evento. "Sinto que isso está realmente levantando todas as vozes, até mesmo a minha voz. Eu valorizo a oportunidade de possibilitar que todas as pessoas surdas curtam essas músicas", disse ela, conforme reproduzido pelo CNBC.

Esta não foi a primeira vez que Justina fez sucesso na web, Em 2020, ela viralizou no Tiktok com um vídeo dançando a faixa "Crush On You", de Lil 'Kim, popularizando a tag #crushonyouchallenge.