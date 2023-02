SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há quem diga que o anúncio da gravidez de Rihanna ocupou mais os holofotes do que a performance que a cantora fez na final do Super Bowl no último domingo (12). Salvo informações quase impossíveis de esconder, a diva do pop é certeira em manter a vida pessoal -principalmente no que diz respeito a suas gestações- limitada.

A diva do pop já esteve em relacionamentos bastante midiáticos, com destaque para a relação com o cantor Chris Brown, em que as agressões acabaram virando caso de polícia. Esse, porém, não é o caso do rapper A$AP Rocky, com quem ela se relaciona atualmente.

O pouco que se sabe sobre a relação dos dois é que tudo nasceu de uma amizade. Em entrevista à Vogue, Rihanna contou que foi difícil sair da "zona de amizade" com ela, mas, durante a pandemia, as coisas mudaram. "Ele virou minha família naquele tempo", disse.

O relacionamento foi confirmado pela revista People em agosto de 2021, quando também foi atestado que o casal já estava junto desde 2020, época em que já eram vistos juntos. Apesar dos boatos sobre o planejamento do casamento, o noivado do casal nunca foi anunciado. Mesmo já sendo pais, os namorados só são casados na ficção -em um dos clipes dele, os dois aparecem se casando.

Após alguns meses após assumir o relacionamento, Rihanna chocou ao anunciar a gravidez do primeiro filho. A cantora deu à luz um menino em maio de 2022 e, só então, o sexo do bebê foi revelado. A$AP falou sobre a criação que deseja dar ao herdeiro, que deve ter a mente aberta e ser educado para não cometer discriminação.

O nome do bebê, no entanto, nunca foi revelado publicamente. Em entrevista ao jornal The Washington Post, Rihanna contou que o casal não havia decidido ainda, mas que a escolha pela privacidade também influenciou: "Acho que há uma certa liberdade que vem com a divulgação".

A primeira aparição do bebê de Rihanna e A$AP foi em video no Tik Tok, em dezembro de 2022, em que é impossível não se deixar conquistar pelo carisma do protagonista. Tirando mais alguns cliques que o casal fez na praia, a vida do primeiro filho continuou bastante reservada depois disso.

E disfarçando a barriga com roupas volumosas por alguns meses, o casal revelou mais um aspecto da vida íntima bem ao estilo Rihanna. Foi só após ela expor o ventre já desenvolvido no show do intervalo do Super Bowl que a equipe da cantora confirmou os rumores de uma nova gestação.