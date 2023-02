SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Porta dos Fundos será pela primeira vez homenageado em um desfile de Carnaval. O trabalho do grupo de humor será destaque do último carro alegórico da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, que faz a sua estreia no Grupo Especial no próximo sábado (18), no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Os humoristas Antonio Tabet, Thati Lopes, Evelyn Castro, Fabio de Luca, Ed Gama e Macla vão representar o Porta no cortejo.

A escola apresentará na avenida um enredo em "tributo à arte de fazer rir", e tem o comediante Marcelo Adnet como embaixador.