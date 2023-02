SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione fez uma participação especial em "Travessia", novela das 21h da Globo, nesta segunda-feira (13). No capítulo, a artista se apresentou no Encanto da Vila, bar fictício da trama, e dividiu o palco com Aílton Graça, que interpreta Monteiro.

Com o momento, a dupla recriou uma parceria na novela "América", de 2005, também escrita por Glória Perez. Na época, Graça vivia Feitosa e a canção "Meu Ébano" - gravada pela Marrom e performada nesta segunda - era seu tema no folhetim anterior.

Nas redes sociais, o nome de Alcione ocupou os Trending Topics com o público elogiando a apresentação. "Está valendo a pena pela memória afetiva de ver Aílton Graça dançando e ver Alcione cantar", elogiou um usuário. "Aílton Graça e Alcione juntos foi o ponto mais alto dessa novela. Dois queridíssimos!", disse outro internauta.

Na cena, boa parte do elenco está reunida. Joel (Nando Cunha) fala sobre o orgulho de ter negociado o show de Alcione. Brisa (Lucy Alves), Helô (Giovanna Antonelli), Stenio (Alexandre Nero), Laís (Indira Nascimento), Caíque (Thiago Fragoso), Leonor (Vanessa Giácomo) e outros personagens marcaram presença e cantaram os sucessos da artista.