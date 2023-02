Você sabe como fazer tiara de carnaval? As tiaras são acessórios de cabelos ótimos para combinar com sua fantasia carnavalesca e deste modo, pode ser feita em casa usando materiais bem acessíveis.



Para cair na folia de um jeito fashion, nada como investir em detalhes para seu look de carnaval 2023.



Uma maquiagem, roupas confortáveis e detalhes criativos prometem deixar sua presença na festa ainda mais divertida.



Para contribuir com sua fantasia completa, vamos te ensinar como fazer tiara de carnaval de uma forma prática e acessível. Siga o passo a passo no decorrer deste artigo.



Como fazer tiara de carnaval - Acompanhe o passo a passo

Para fazer tiara de carnaval não existem segredos, a criatividade é sua melhor amiga quando o assunto é fazer um acessório do zero.



Esse tipo de acessório gera um grande sucesso, já que a tiara também serve para se comunicar com as pessoas e de quebra completar a sua fantasia de carnaval criativa.



A seguir, separamos um passo a passo bem prático e fácil para você fazer a sua tiara carnavalesca. Siga todas as etapas e arrase na sua produção conforme a programação de carnaval da sua cidade.

Combine a tiara de carnaval com a sua fantasia



O primeiro passo para começar a fazer tiara de carnaval é pensar em como o acessório poderá combinar com a sua fantasia.



A partir da escolha da fantasia, você pode começar a produzir seus acessórios, inclusive a tiara para usar com seu look criativo.



Portanto, considere alguns detalhes como paleta de cores, temática e estilo da sua roupa e complemente com um acessório autêntico para curtir seu bloquinho de carnaval.



Procure por inspirações de roupas como por exemplo, um tema criativo de fantasia de borboleta, fada ou qualquer outra sugestão acessível.



Separe os materiais para produção



Com a definição da sua fantasia carnavalesca fica mais fácil começar a separar os materiais para fazer uma tiara de carnaval.



Primeiramente, separe um tipo de arquinho de cabelo, podendo ser aqueles de plástico comprados em lojinhas de utilidades.



Outros materiais como tecidos, EVA, plumas, sprays de tinta, abraçadeiras de nylon e brilhos podem ajudar a customizar o acessório de uma forma alegre e autêntica.



Não se esqueça das ferramentas para o artesanato, como por exemplo tesoura, alicates e uma cola resistente para projetos artesanais.



Afinal, esse tipo de acessório precisa ficar firme para você curtir a festa sem impedimentos para entrar na folia.



Pense na mensagem transmitida



Agora que você já separou os principais materiais para fazer o acessório de cabelo para curtir o carnaval, é hora de pensar na mensagem transmitida.



Ou seja, a ideia é combinar a tiara com a fantasia, considerando a mesma temática escolhida para usar no evento.



Ideias de frases criativas com um viés engraçado são as mais utilizadas pelos foliões, tornando assim uma proposta criativa.



Para um look mais romântico, ideias com flores são as mais utilizadas e para escrever aquela frase bafônica use o EVA que é um material resistente e barato para comprar.



No caso de escrever frases para sua tiara, tire o molde das letras e cole na tiara conforme a ideia de tema.



Comece pela tiara comum de cabelo

Sempre comece pela tiara comum de cabelo, ela será o ponto base para você fazer o artesanato.



Se precisar, conte com abraçadeiras de nylon para ajudar a colocar os enfeites na tiara carnavalesca.



A tinta spray pode ser usada para pintar o acessório de uma mesma cor, basta escolher uma tinta base para customizar a sua ideia.



Já os tecidos esses podem substituir as tintas caso você prefira, portanto, escolha um pedaço de tecido que combine com o restante da fantasia de carnaval 2023.



Adicione os detalhes da sua tiara carnavalesca



Nesta etapa, você precisa adicionar todos os detalhes na tiara carnavalesca, usando todos os enfeites escolhidos para a sua ideia.



Aqui é possível dar asas à imaginação, considerando os aviamentos acessíveis que você já possui em casa.



Opções como plumas são as preferidas, e não era para menos, elas representam o espírito colorido e alegre do carnaval.



Além disso, use lantejoulas, tinta spray, purpurina e demais materiais para decorar a tiara conforme a sua ideia.



Lembrando que as frases de EVA são sugestões bem acessíveis e fáceis de fazer, combinando assim com qualquer tipo de fantasia para o carnaval.



Faça os acabamentos necessários

Para finalizar, faça os acabamentos necessários na tiara de carnaval, mantendo o acessório preso no cabelo para curtir até o final da festa.



Se precisar, adicione um elástico e presilhas no arquinho, mantendo-o preso à cabeça para não soltar com facilidade.



Nesta etapa de finalização, um penteado de cabelo e uma maquiagem ajudam a tornar sua ideia mais autêntica e bonita.



Faça teste com penteados e maquiagens para durar todo o evento, considerando o estilo e temática escolhida para se fantasiar.



Como dissemos acima, na hora de fazer tiara de carnaval não tem segredos, o limite é até onde a sua criatividade levar.