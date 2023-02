RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberta Close tem um sonho. Ícone da causa LGBTQIA+ no país, a ex-modelo quer trabalhar com Xuxa no reality Caravana das Drags, da Amazon Prime. "Profissionalmente, seria o máximo para mim. Acho que tem tudo a ver", diz Roberta.

Tem mesmo. Close é pioneira na discussão da transexualidade no Brasil, de onde saiu no início dos anos 1990 para viver fora. Mora com o marido na Suíça desde então, e nega que algum dia tenha "se mudado" para a Europa. "Sempre estive por aqui, não tem nem como dizer que eu voltei para cá, porque na verdade, nunca saí", afirma ela à Folha de S.Paulo.

Roberta conta, sem dar maiores detalhes, que há um documentário sobre sua vida sendo produzido por um cineasta colombiano, além do projeto de um filme biográfico, nas mãos de um brasileiro. Ela se diz feliz com a perspectiva de se ver em duas produções, mas o que quer mesmo é trabalhar na Caravana das Drags. "Seria um arraso. Vou tentar falar com a Xuxa", anima-se.

O programa dos sonhos de Roberta segue artistas drags em viagens pelo Brasil, nas quais enfrentam desafios inspirados nas tradições da cada lugar em busca do título de "Drag Suprema". Xuxa chegou a apresentar um projeto neste formato à Globo quando ainda estava no elenco da emissora. Levou um redondo "não" e engavetou a ideia até surgir o convite da Amazon. A primeira temporada já foi gravada e ainda não tem data de estreia confirmada pelo canal.