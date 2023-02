RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Que rua é essa, papai?", "Não aceleraê" e "Vá devagar, painho! Vá devagar, mainha!' Ivete Sangalo até poderia adaptar algumas letras do seu repertório para orientar os motoristas de um aplicativo de trânsito, mas ela vai ter que usar os tradicionais "vira à esquerda", "siga em frente" ou "cuidado com um cruzamento a 100 metros". A cantora será voz de um app durante o Carnaval em três capitais brasileiras: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

"Eu comando meu trio elétrico cantando, e agora todos também podem dirigir junto comigo onde estiverem", celebrou a cantora e apresentadora sobre a "nova função" no comunicado oficial do Waze divulgado nesta terça-feira (14).

O serviço de mapas no banner "Dirija com a Ivete" irá incluir alterações no app em tempo real para as pessoas possam fugir dos engarrafamentos. Ele também sinalizará os fechamentos de rua e desvios em áreas de saída de blocos e trios elétricos assim que forem determinados pelas autoridades.

Outra novidade é a possibilidade dos motoristas usarem um trio elétrico como carro oficial na plataforma, durante a folia. Serão três ícones especiais -Arlequina, Columbina e Pierrot-, disponíveis até o dia 12 de março no aplicativo.