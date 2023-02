RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Valentine's Day, o Dia dos Namorados em países como Estados Unidos, Espanha, Itália, México e outros, é comemorado nesta terça-feira (14) e Shakira não deixou a data passar em branco para provocar mais um vez o ex-marido, Gerard Piqué Em um vídeo, postado no Instagram, ela aparece limpando o chão e cantando uma música da americana Solána Imani Rowe, conhecida como SZA.

A canção "Kill Bill" chamou a atenção dos seguidores da colombiana por um trecho da letra, que diz: "Eu poderia matar meu ex, mas não é a melhor ideia / A nova namorada dele é a próxima, como vim parar aqui?". Em poucos minutos, fãs de Shakira se divertiram com o post e o apontaram como mais uma indireta ao ex-zagueiro do Barcelona e da seleção da Espanha.

"O esfregão mais seco que o coração de Piqué",brincou um internauta. "Shakira, você é a maior. A loba está de volta e nós amamos", comentou uma segunda seguidora. "Não esqueçam: As mulheres não choram mais, elas contam", lembrou o terceiro. No final do vídeo, Shakira não segurou o deboche e caiu na gargalhada pela situação.

Shakira e Piqué anunciaram o término do relacionamento em junho de 2022 após 12 anos juntos. Eles são pais de dois meninos, Milan Piqué e Sasha Piqué. Desde então, a cantora joga algumas indiretas para o jogador, como a música '"BZRP Music Sessions #53"', onde fala sobre a traição que ela alegou ter sofrido no final de seu casamento e o motivo pela separação. A cantora teria descoberto o caso entre o ex-zagueiro e uma funcionária da empresa de Gerard, Clara Chía.