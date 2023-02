SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco de "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton" se reuniu para divulgar o spin-off de "Bridgerton" durante evento especial para fãs, nesta terça-feira (14), que a reportagem acompanhou.

A Netflix compartilhou trechos exclusivos e um teaser da história durante o painel. Além disso, os atores e a produtora Shonda Rhimes deram detalhes sobre a série, que explora a ascensão da Rainha Charlotte ao poder e o mistério de sua relação com o Rei George.

"Veremos como as histórias do passado refletem no futuro e como os personagens cresceram até se tornarem quem são em 'Bridgerton'", afirmou Rhimes.

India Amarteifio, que dá vida à jovem Charlotte, falou sobre a importância de entender como a personagem se tornou tão descarada e forte.

"Nós já sabemos como ela é no futuro, mas é muito empolgante descobrir como ela se torna toda essa força. Estou animada para os fãs verem isso", disse a atriz.

Os fãs também poderão conhecer melhor o Rei George, que é uma incógnita para os espectadores, e compreender o relacionamento do futuro casal.

"George não quer casar. Mas, conforme ele vê o quão bonita e independente Charlotte é, seus sentimentos por ela florescem, e ele muda de opinião", revela Corey Mylchreest, intérprete do monarca.

Segundo o ator, o que ascende a faísca da "linda relação" entre George e Charlotte é o fato de "ambos sofrerem certa forma de opressão, do sistema ou da própria família real, e estarem desesperados para serem vistos por quem são, e não por seus papéis e deveres".

ELENCO DIVERSO

"Bridgerton" transformou a cultura pop. India ainda explica que a série abriu um leque de oportunidades para atores negros, possibilitando uma maior diversidade no elenco.

"'Bridgerton' mudou a cultura pop e permitiu que eu fosse considerada para papéis diferentes. É um show diverso, cheio de personagens que representam a sociedade atual."

"Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton" estreia na Netflix no dia 4 de maio.