SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 72,5% dos votos, Paula foi a quarta eliminada do BBB 23 (Globo). A biomédica disputava a permanência no programa com Amanda, MC Guimê e Bruno Gaga.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Vocês perceberam como a lógica desse encontro, dois grupos tão grandes... Vários laços são frágeis. Tem gente que está no mesmo grupo e não combina. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual (...)".

"O jogo deu muito errado para um lado nesta semana. Que resposta vocês podem esperar? Vocês não sabem nem quanto saem hoje. É inevitável se comparar com outros emparedados e a conclusão você chega. Quem dessa casa jogou mal? (...)".

"Quem fez uma jogada de mestre até agora? Não dá para forçar a barra, para fazer algo marcante. Autenticidade são fundamentais nessa casa. Se você faz só para fazer VT, todo mundo percebe (...)".

"A responsabilidade é sempre individual. Que resposta se tem quando os emparedados são todos aliados? E se eu dissesse que saem 2, 3? Quem sai hoje é você Paula."