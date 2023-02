SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador do Mirassol, Yuri Lima, publicou uma declaração amorosa para a cantora IZA, na noite desta terça-feira (14).

Após semanas de boatos sobre o romance do casal, o atleta compartilhou uma imagem em seu perfil nas redes sociais com a legenda: "Dona de Mim". Nos comentários, a artista comentou: "Meu!".

O post ocorreu no mesmo dia em que é celebrado o Valentine's Day, versão internacional do dia dos namorados.

No início do mês, IZA foi vista nas tribunas do estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, para acompanhar um jogo do time da casa contra o Palmeiras.

O casal se conheceu ainda no final do ano passado. Em janeiro, o jogador postou uma foto enigmática nas redes sociais, fazendo aumentarem os rumores sobre o relacionamento.