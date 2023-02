SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach, 35, anunciou por meio das redes sociais que agora tem um perfil na plataforma de conteúdo sob assinatura OnlyFans.

"Brasil, cheguei. Espero vocês lá", postou ela com uma foto de biquíni. O anúncio dividiu seus seguidores. Enquanto alguns celebraram o fato de Andressa conseguir virar a página e seguir seu caminho após a separação do empresário Thiago Lopes, outros se dizem preocupados com o futuro do filho de um ano, Leon.

"Essa inconstância dela me aflige muito e infelizmente vai pesar na questão do Leon", disse a seguidora Dai Faria. "Não era melhor diminuir um pouco o padrão de vida do que se sujeitar a isso? Qualquer chance de ter a guarda do Leon assim vai para o espaço", opinou o perfil de Amanda Alves.

A mudança chega no mesmo momento em que Andressa passa por um processo de separação. Ela e Thiago vivem em pé de guerra nas últimas semanas. Andressa usou as redes sociais para fazer um apelo às garotas de programa. Ela pediu que as prostitutas filmassem o ex-marido dela e jogassem o conteúdo na web.

"Quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social. Ele está aqui pagando de santinho, falando mal de garotas de programa, e paga várias mulheres porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade", disse Andressa.

O desabafo aconteceu depois de Thiago fazer um vídeo em que afirmava que ela teria voltado a trabalhar como garota de programa após o fim do casamento.