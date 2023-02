RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeão peso-leve (70 kg) do UFC em 2021, mas perdeu o cinturão para o russo Islam Makhachev no ano passado, Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx anunciou a entrada em uma plataforma de conteúdo adulto. Só que o lutador não vai publicar fotos sensuais nem vídeos picantes, por exemplo. Ele decidiu que irá postar detalhes sobre a sua rotina, treinamentos e momentos de lazer, exclusivamente para os assinantes da conta oficial na OnlyFans.

"Faço parte agora do OnlyFans, com coisas exclusivas e muito top, mas diferente do que vocês estão imaginando. Então, corre lá e acesse", explicou Charles em um vídeo publicado em suas redes sobre o mais novo meio de comunicação com os fãs.

Paulista, Charles do Bronx é o lutador brasileiro de maior sucesso e popularidade na atualidade. Só no Instagram, ele tem mais de seis milhões de seguidores e é considerado pela crítica especializada como um dos melhores atletas da franquia com um cartel de 33 vitórias, sendo 11 seguidas. O lutador é o maior finalizador da história do UFC, com 16 no total.