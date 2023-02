SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a maioria dos espaços culturais em clima de Carnaval, o teatro pode ser um refúgio para quem não quer cair na folia.

O musical gospel "Rua Azusa" é uma das opões em cartaz, com duas apresentações durante o feriado. A história infantil "Peter Pan" também está entre as opções para a semana. Confira abaixo a programação.

*

COMIDA NAS COSTAS, BARRIGA VAZIA

Este é o último final de semana para assistir ao espetáculo que reflete sobre a rotina de entregadores de comida pedidas por aplicativo. A trama acompanha Jão, um desses profissionais, que precisa lidar com dificuldades do trabalho em um mundo distópico -uma realidade que mistura tecnologia e referências à Idade Média.

Direção: Ednaldo Freire

Com: Aiman Hammoud, Clóvis Gonçalves e Giovana Arruda

Espaço Parlapatões - Praça Franklin Roosevelt, 158, Consolação, região central, tel. (11) 3258-4449

12 anos

Qui. a sáb., às 21h, dom., às 19h. Até 19/2

Contribuição espontânea

NASCI PARA SER DERCY

O espetáculo que homenageia a atriz brasileira ganha mais algumas sessões, a temporada que acontece até dia 26 de fevereiro no Teatro Itália Bandeirantes será continuada a partir do dia 11 de março no Teatro Opus Frei Caneca. Com texto e direção assinados por Kiko Rieser, a peça retrata uma atriz e fã de Dercy que está em uma audição para representá-la no teatro, durante a leitura do monólogo, a artista interpretada por Grace Gianoukas se revolta com a visão estereotipada escrita no roteiro.

Direção: Kiko Rieser

Com: Grace Gianoukas

Teatro Itália Bandeirantes - Av. Ipiranga, 344 , República, região central, tel. (11) 3131-4262

14 anos

Sex. e sáb., às 21h, dom., às 19h. Até 26/2

R$ 80, em sympla.com.br

PETER PAN & SININHO NA TERRA DO NUNCA

Na clássica história infantil, que estreia nos palcos do Teatro Bibi Ferreira neste domingo (19), os personagens Peter Pan e Sininho se encontram com as crianças Wendy, João e Miguel. De sua casa, eles partem para uma aventura na Terra do Nunca, onde vão lutar contra o Capitão Gancho e seus piratas.

Direção: Theo Moraes

Com: Fausto Crispim, Theo Moraes, Izildo Galindo

Teatro Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 931, Bela Vista, região central, tel. (11) 3105-3129

Livre

Dom., às 17h30. 19/2 a 30/4

R$ 60, em sympla.com.br

PLASTICUS DEI

A atriz Andréia Nhur assina a produção e também faz a performance do espetáculo, que mistura dança e música na Oficina Oswald de Andrade. O solo busca refletir sobre o consumo de materiais descartáveis, usados na peça para construir sons que são combinados ao uso da voz e da respiração.

Criação e Performance: Andréia Nhur

Oficina Cultural Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, região central, tel. (11) 3222-2662

12 anos

Qui. a sex., às 20h, sáb., às 18h. 23/2 a 25/2

Grátis, com 1h de antecedência

RUA AZUSA O MUSICAL

O musical retrata a trajetória da segregac?a?o racial nos Estados Unidos, seguindo a história do protestante William Seymour, filho de ex-escravizados. Conta com elenco reconhecido no cenário da música gospel. A peça, que esteve fora dos palcos por mais de um ano, retorna em curtíssima temporada no Teatro Nissi, na Bela Vista,

Direc?a?o: Cai?que Oliveira

Com: Adhemar de Campos, Benner Jacks e Aline Menezes

Teatro Nissi - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 884, Bela Vista, região central, tel. (11) 3104-3315

Livre

Sáb. (18), às 14h e às 18h30, ter. (21), às 15h e às 19h30

R$ 34,50 a R$ 99, em sympla.com.br