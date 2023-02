SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e influenciadora Mari Bridi, 38, ficou presa num aeroporto no Rio de Janeiro por algumas horas. O motivo: ao lado de sua casa havia um tiroteio. Ela voltava de uma viagem com os dois filhos, Aurora, 8, e Valentim, 4, herdeiros dela com o ator Rafael Cardoso, 37.

"Beijo para quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu devido ao vento, aí pousou em outro aeroporto. Então, quer ir para casa e não dá. Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora e eu não vou correr o risco de passar com as crianças", desabafou nos stories.

Segundo o Twitter da Polícia Militar, equipes do Bope, o Batalhão de Operações Especiais, realizaram uma operação no Morro do Banco, que fica no Itanhangá, local onde Mari mora, e prenderam alguns criminosos. Armas e drogas foram apreendidas.

Em dezembro de 2022, Mari anunciou o fim do casamento com Rafael Cardoso, com quem havia subido ao altar em 2013.

Bridi começou o texto falando que demorou para tornar a história pública porque estava "digerindo a situação". "Não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, confirmo que, depois de 15 anos, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal."

"Não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos", completou ela, filha da jornalista Sônia Bridi.