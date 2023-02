SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza, 32, começou o ano focada no amor. Após o fim da relação de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos, a cantora assumiu o namoro com Yuri Lima, jogador de futebol, na terça-feira (14). Rumores apontavam os dois como um casal depois que eles se conheceram em uma festa no fim do ano passado e, em janeiro, ele postou uma foto misteriosa com a cantora.

Yuri tem 28 anos e é natural de São Paulo. Começou a carreira em 2007, no Clube Audax, com sede em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Permaneceu no time até 2016, quando passou a atuar no Santos, onde ficou até dezembro de 2019, quando foi transferido para o Fluminense.

Em 2022, o jogador passou para o Mirassol, no interior de São Paulo. Lima tem um irmão gêmeo que se chama Yan, é fisioterapeuta, mas já atuou como jogador de futebol no Santos.