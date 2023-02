RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que não foi só com a Xuxa Meneghel que Andréa Sorvetão cortou as relações por causa do seu posicionamento político. Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela também deixou de falar com as ex-paquitas. Aliás, a mulher do cantor Conrado foi mesmo expulsa de um grupo no WhatsApp em 2022..

"Temos um grupo de paquitas, formado por todas as meninas que passaram pelo programa e, recentemente, nós tiramos uma integrante. Não a queríamos mais lá porque não dava para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Nós tiramos Andréa Sorvetão", revelou Lana Rhodes em entrevista ao Barba Cast.

Lana, que hoje trabalha como atriz, contou ainda os motivos da expulsão. "Não (foi uma questão) só política. Você pode votar em quem você quiser mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser humana. Começou, então, a rolar uma falta de respeito e aí a gente disse: 'falta de respeito não rola. Se retire, por favor'", justificou a atriz que deixou claro a existência de divergências políticas dentro do grupo. "Mas, todo mundo se respeitava."

Ela, que fez parte da última geração de paquitas da Xuxa, considerou o posicionamento político do casal Conrado e Andréa como agressivo durante a campanha para as eleições presidenciais, realizadas em outubro do ano passado. "Não concordo nada com eles tanto que, hoje, não tenho mais interesse. Quando isso acontece, eu decido me afastar de vez. Não estou aqui para julgar nem apontar o dedo para ninguém e, por isso, a melhor coisa é se afastar.