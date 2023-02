RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em comemoração aos 25 anos de lançamento, "Titanic" voltou às telonas numa versão 3D e para um grupo de pessoas, a experiência foi mais realista do que elas próprias imaginavam. Uma sala de cinema, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, alagou durante a exibição do longa estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Um jovem, chamado Gabriel Campos, foi quem compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o exato momento em que água invade a sessão após um temporal no município. Bem-humorado, ele ainda brincou com a situação: "Fui assistir Titanic no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro."

Além da água caindo forte do teto na sala, as imagens mostram também os corredores alagados e os espectadores apavorados com o que poderia ainda acontecer no local. Gabriel colocou como trilha sonora o sucesso que marcou o filme "My Heart Will Go On", interpretada pela cantora Céline Dion.

O relançamento comemorativo de "Titanic" aconteceu no último dia 9 de fevereiro, o filme de James Cameron ganhou uma versão inédita em 3D e Full HD 4k do longa de 1997, que conta a história do casal Rose (Kate) e Jack (Leonardo) durante uma viagem no navio que partiu de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, Estados Unidos, em 1912. A embarcação naufragou após bater em um iceberg.

TikTok Video A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais