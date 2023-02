RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A tradicional casa de leilão Lay's Auctioneers do Reino Unido anunciou que uma coleção de 32 cartas íntimas da Princesa Diana foi vendida por US$ 169.663, aproximadamente R$ 900 mil, nesta quinta-feira (18). As correspondências, escritas em um papel timbrado do Palácio de Kensington com a cifra real de Diana, foram enviadas pela ex-mulher do rei Charles 3º para um casal de amigos Susie e Tarek Kassem.

Classificadas como "altamente pessoais" e "confidenciais", as cartas registraram os últimos três anos de vida de Diana (1994 a 1997), que morreu aos 36 anos na madrugada de 31 de agosto de 1997. Ela e seu namorado, Dodi Al Fayed, morreram ao bater o carro em alta velocidade no túnel da ponte de l'Alma, junto ao rio Sena, em Paris, França.

Susie e Tarek Kassem eram amigos próximos da mãe dos príncipes William e Harry e guardaram as cartas por quase 30 anos. Os dois decidiram vendê-las para apoiarem financeiramente algumas das instituições de caridade que eram ajudadas pelo casal e também por Diana. Os nomes dass organizações não foram revelados

A casa de leilões responsável pelo evento revelou ainda em um comunicado, que os Kassem não venderam todo o acervo pessoal. Eles decidiram guardar algumas "cartas mais pessoais e confidenciais" da Princesa Diana.