RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Segundo dia do Carnaval de Salvador e advinha quem dançou, pulou e cantou atrás do trio elétrico de Anitta? Bruna Marquezine. A atriz, 27, que já tinha se divertido e muito na pipoca da Ivete Sangalo nesta quinta-feira (16), marcou mais uma vez presença no tradicional Circuito Barra-Ondina da folia baiana. Amiga próxima da intérprete do hit "Envolver", ela chegou até fazer a coreografia do quadradinho de oito durante a música "Vai Malandra."

Marquezine escolheu um vestido curto decotado lilás e roxo, com o personagem Bob Esponja estampado e detalhes brilhantes. No site da marca, a roupa, ainda em pré-venda, carrega etiqueta de US$ 1.710, aproximadamente R$ 8.800.

Além de Bruna, Alice Wegmann, Nicole Bahls, David Brazil, Márcio Victor e Narcisa Tamborindeguy acompanharam o trio de Anitta pelas ruas de Salvador. Ela escolheu se vestir de guerreira sexy toda prateada para a folia.