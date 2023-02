RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A apresentadora Fátima Bernardes, da TV Globo, foi uma das celebridades que compareceu ao Carnaval do Recife.

Ela circula pela área de convidados próxima ao palco do Marco Zero acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, da Rede-PE.

"Acho que é um Carnaval extremamente democrático, sem abadá e sem corda. Isso me agrada muito. A gente também vai para Olinda", disse Fátima.

"A partir do momento em que eu não quis mais continuar trabalhando durante o Carnaval, tive a chance de estar aqui", afirmou Fátima, em referência ao fato de não apresentar mais os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.