SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Neto não esconde a sua admiração pelos carros alegóricos que cruzam o sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a madrugada de sábado (18). Na arquibancada do Camarote Bar Brahma, ele sorri, aponta para os foliões e indica as fantasias e alegorias de que mais gosta para sua mulher, a empresária Natália Toscano.

"A gente veio de famílias muito humildes, muito simples, e nunca teve condição de participar [dos desfiles]. Hoje é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de realizar um sonho da minha esposa, que era participar do Carnaval em São Paulo", explica à reportagem.

"É uma coisa muito bonita de se ver. Acho que todo mundo que está aqui olha e não imagina o trabalho que uma escola de samba tem para apresentar isso. A gente sempre viu pela televisão, e hoje estou tendo a oportunidade de ver ao vivo", segue, dizendo que fez questão de não marcar nenhum show junto ao primeiro dia de desfiles no Anhembi.

O sertanejo, que faz dupla com Cristiano, afirma que prefere não direcionar a sua torcida para uma única escola. "Estou torcendo para todas, né? Não querendo ser neutro, mas todas têm o seu mérito. O juiz que tem que julgar, e o ideal é que vença a melhor. Mas, para mim, todas estão perfeitas."

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos personagens centrais do que ficou conhecido, no ano passado, como a "CPI do sertanejo", Zé Neto defende que todos torçam pelo melhor para o país, mesmo aqueles que se sentem contrariados pelo atual governo.

"[Na] política, o voto é secreto e cada um tem a sua opinião. Eu fiz a minha [escolha], e cada um tem a sua. Acho que, por isso, o voto é democrático. Nós vivemos num país democrático, e cada um expressa o seu direito", afirma.

"Não é porque o [candidato] que você não gosta ganhou, que você tem que torcer contra. Eu torço pelo melhor e pelo Brasil", continua. "E viva o brasileiro. Que as pessoas que têm dificuldade sejam bem tratadas, independentemente de política."