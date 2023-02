SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelma Assis, a Thelminha, que venceu o Big Brother Brasil 20, está emendando um ensaio no outro para o Carnaval deste ano. A médica e apresentadora vai desfilar pela Mocidade Alegre em São Paulo e também pela Mangueira, no Rio de Janeiro, escola que vai receber também a ministra da Cultura Margareth Menezes.

A Mangueira vai homenagear a negritude da Bahia e celebrar a mulher preta. "Nada mais justo do que ter a Margareth nesse desfile. Como ministra da Cultura, ela representa um divisor de águas entre tudo o que passamos nos últimos quatro anos e a história que estamos construindo agora. Tê-la no desfile é uma reafirmação dessa esperança ao nosso país", diz a ex-BBB.

Thelminha apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na época das eleições. Disse que artistas precisavam se posicionar politicamente e dar a cara a tapa em entrevista a este jornal em 2021.

É a primeira vez que Thelminha pode celebrar o Carnaval sem restrições por causa da Covid desde que ficou famosa. Ela estava confinada no BBB quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo.

Sua história com a Mocidade Alegre começou em 2006, quando ela desfilou pela primeira vez na escola. Depois, não desgrudou do Carnaval.

Para se sair bem nos dois desfiles que fará neste ano, Thelminha conta que vem fazendo aulas de samba, ensaios de quadra, fisioterapia, dieta e exercícios físicos. É como uma maratona, ela diz.

A Mocidade Alegre usa como gancho a história de Yasuke, o primeiro samurai negro do Japão, para mostrar a jovens pretos que eles podem ser o que quiserem. É um tema que conversa com sua ancestralidade, afirma Thelminha.

A ex-BBB era a única mulher negra da sua turma de medicina. Ela ouviu de um professor que pessoas pretas tinham mais aptidão para praticar esportes do que para atividade intelectuais.

Thelminha venceu o primeiro BBB que misturou famosos e anônimos. Ela recebeu 44,10% dos votos numa disputa com a cantora Manu Gavassi e a influenciadora Rafa Kalimann. Sua edição do programa é até hoje uma das mais amadas pelos fãs do reality.

Há quem questione a vitória dela, que foi considerada uma jogadora fraca no início do programa. Thelminha parece ficar incomodada com os comentários. "Ainda bem que amanhã começa mais um BBB porque o ano é 2023 e a galera não para de brigar por pautas do 20. Vão viver! Ou então vão maratonar o BBBB 20 que foi fantástico, mas posso dar spoiler do final? Eu venci", escreveu no Twitter em janeiro.

Questionada sobre a nova edição do programa, ela admite que a agenda atribulada a deixa ocupada. "Adoro o BBB e assisto sempre que possível. Esse é um elenco que está bem entregue ao jogo. Gosto disso."