SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Gisele Bündchen, 42, desembarcou no Rio de Janeiro para curtir no domingo (19) o primeiro dia de desfiles de escolas de samba. Escoltada por um segurança, a top usava boné mais baixo e moletom para tentar passar mais despercebida.

Para chegar com samba no pé, teve aulas do ritmo com o dançarino e influenciador Just Neto. A parceria foi divulgada por ela em suas redes sociais.

Na quinta-feira (16), ela já havia avisado que viria para o Brasil. "Estou com muita saudade da Cidade Maravilhosa. Estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais também", disse ela em vídeo.

As últimas vezes em que ela esteve no país pela festa mais popular foi em 2002, em Salvador, e em 2011, no Rio.