SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Nero, 53, causou um verdadeiro reboliço na internet neste sábado (18) ao publicar duas imagens com temática de Carnaval. Nelas, o ator aparece sem camisa, com o torso nu, cobrindo apenas os mamilos. Ele também veste uma calça preta e tem na cabeça um adereço dourado e rosa.

A diferença entre as duas fotos era o sorriso. Em uma delas, o intérprete do Stênio de "Travessia" (Globo) mostra os dentes; na outra, está mais sério. "Me convidaram pro bloco / Era 6h da manhã", brincou ele na legenda.

Foi o que bastou para que o artista recebesse uma chuva de elogios, tanto de anônimos quanto de famosos. Diversos colegas da Globo usaram emojis de foguinho, dando a entender que acharam Nero "caliente" nas imagens, como José Loreto e Bruno Gagliasso. Alguns, no entanto, foram além e fizeram comentários ousados. "Gatão!", elogiou Marcos Veras.

A mais abusada, no entanto, foi Drica Moraes. "Gostoso", escreveu a atriz, que também está no elenco de "Travessia". Os dois também fizeram juntos "Império" (2014), na qual a personagem dela, Cora, tinha uma queda pelo comendador José Alfredo Medeiros, vivido por ele.

Nero é casado com a figurinista Karen Brusttolin desde 2015. Os dois são pais das crianças Noá e Inã. Já Drica é casada com o médico Fernando Pitanga.