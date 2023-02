SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Carlos Secchin, professor emérito de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, a ABL, lança dois livros pela editora Unesp.

"Papéis de Prosa: Machado & Mais" conta com seis ensaios centrados nas figuras de Machado de Assis, além de Euclides da Cunha, a Semana de 22, Graciliano Ramos, Rubem Braga e uma reflexão que vai de Camões a Caetano Veloso. O título conta, ainda, com entrevistas. Milton Hatoum assina a apresentação do volume.

No segundo livro, "Papéis de Poesia 2", o autor reflete sobre poesia na língua portuguesa a partir de autores como Cecília Meireles, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, além de Ferreira Gullar e até do músico Gilberto Gil.