SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ainda não foi vista curtindo o Carnaval deste ano, mas inspirou muitas mulheres que decidiram homenagear em suas fantasias a socióloga que é casada com o presidente Lula (PT).

Neste sábado (18), no Rio de Janeiro, 15 foliãs se vestiram de diferentes versões de Janja para curtir o bloco Cordão da Prata Preta. Elas se reuniram sob o estandarte "Solte sua Janja".

"Pode cantar no palanque, se meter no governo, subir na banheira, falar alto, deitar no chão, carregar a Resistência. Ninguém vai nunca mais dizer o que mulher pode ou não pode fazer 'não, meus amores'", escreveu a jornalista e roteirista Mariana Filgueiras no Instagram ?ela se caracterizou como "Janjuma", a mistura da primeira-dama com Juma, a mulher que vira onça da novela "Pantanal".

Teve também versões de Janja "noiva", "cantora", "flamenguista", "na posse", "madrinha da Imperatriz", "carteira do Lula" e outras. O bloco reuniu até o "Stuckinha", um folião fantasiado como o fotógrafo do presidente Ricardo Stuckert.

A jornalista Michele Chaluppe também resolveu homenagear a primeira-dama. Ela e o marido, Chico Silva, recriaram a famosa foto de Lula e Janja abraçados no Ceará sob uma lua cheia. Na imagem de 2021, Lula aparece de sunga, o que acabou chamando a atenção dos internautas para a forma física do petista.

"Nós já estávamos com essa fantasia no radar e ficamos sabendo desse grupo de mulheres que desfilariam como Janjas. Resolvemos ir no mesmo bloco e ainda encontramos o 'Stuckinha' por lá", diz Michele à coluna, aos risos.

"Além de ser um ícone do ano, a Janja é uma mulher que compõe múltiplos papéis e é um exemplo para nós", completa ela.