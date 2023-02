SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob chuva, a Estrela do Terceiro Milênio abriu às 22h53 a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.

O desfile começou com 23 minutos de atraso. A escola reclamou da falta de maquinário para levar componentes para os carros alegóricos.

A agremiação do Grajaú, bairro da periferia da zona sul de São Paulo subiu do Grupo de Acesso em 2022.

Com carros imponentes e tecnológicos, inclusive com grandes monitores de led, a escola homenageia o humor.

A Estrela do Terceiro Milênio desfila com 1.600 componentes.

"Vai ser campeã", disse a artesã Ana de Jesus, que esperou em pé duas horas e meia pelo início do desfile em seu lugar no segundo carro, que retrata o humor no cinema.

A escola que fala da alegria desfila com humoristas famosos, como os Marcelos Adnet e Tas.

À frente da bateria, como muda, desfila a atriz e ex-BBB Carla Diaz.

Ao todo, sete escolas desfilam nesta segunda e última noite do Grupo Especial.