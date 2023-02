RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar fez o show de maior apelo popular até agora, no Carnaval de Recife de 2023. Em seu primeira apresentação no Marco Zero, Pabllo deixou o público em polvorosa, com o seu "rajadão" de hits.

À deixa "E o quê?", tão tradicional da cantora, o público completava as letras de seus maiores sucessos. "K.O", "Sua Cara" e "Amor de Que". Pabllo não se apresentou com banda, apesar da grandiosidade da ocasião. Esteve sempre acompanhada por seus dançarinos e cantou por cima de gravações em boa parte do show.

"Estou meio rouquinha, porque eu não dormi ontem, preciso da ajuda de vocês para cantar as músicas, tá?", disse ela à multidão.

Pabllo estava com longos cabelos loiros, um cropped branco e um fio dental da mesma cor. Rebolativa, tremelicava o bumbum a todo momento, para delírio dos fãs. Na grade, um deles não se aguentou e resolveu arriar as calças, imitando, só de cuecas, a coreografia executada pela artista.

Outro invadiu o palco na música "Sua Cara". "Devagarinho, Devagarinho", pediu a artista, que pôs o fã para dançar com os bailarinos. Por vezes, a cantora chegava perto do público. Foi então que um fã lhe deu um objeto de presente, devidamente agradecido pela artista. O rapaz chorava tanto, que caiu no chão do Marco Zero, histérico.

Ao término de "Bandida", a artista emendou um espacato de tirar o fôlego. Também estiveram no repertório "Balinha de Coração", "Parabéns" e "A Lua".

Em grande medida, o show privilegiou o ritmo brega, característico de Pernambuco e da própria música de Pabllo. No final, a artista fez o "L", em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e transformou o Marco Zero num baile funk, como se o Carnaval de Recife houvesse começado agora de fato. "Ai que delícia!", gritava Pabllo entre as músicas.