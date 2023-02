SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo surpreendeu o público de seu bloco no Carnaval de Salvador, neste sábado (18), com uma situação peculiar. Um dos foliões teve seu celular roubado durante a apresentação da baiana, que percebeu o homem perseguindo o suspeito. Ivete aproveitou que estava com o microfone e falou que não era para o fã se incomodar.

''Não vale a pena você se expor. O celular não vale nada. Deixa levar, depois esse cara faz um mal a você, esqueça isso", disse ela, que prometeu dar um novo aparelho ao folião roubado.

Além disso, a cantora convidou a vítima a curtir o resto do bloco em cima do trio elétrico, além de oferecer uma bebida. "Dê uma cervejinha para ele se acalmar, ele está laranja de tanto nervoso'', brincou Veveta.

Na quinta-feira (16), a baiana abriu oficialmente o Carnaval de Salvador com o bloco Pipoca da Ivete, que teve trechos transmitidos ao vivo pela Globo.