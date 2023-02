SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trio elétrico do Timbalada, no Carnaval de Salvador, teve uma surpresa na noite deste sábado (18). Com a bênção do vocalista Denny, o ator Thiago Thomé pediu a namorada Bárbara Carine em casamento, no meio da apresentação.

Ao som de "Mimar Você", Thomé se ajoelhou e pediu a mão da amada, diante de todos os foliões. "Quero, eu quero tudo!", aceitou ela.

Para deixar o momento ainda mais especial, Denny deu sua sentença: ''Eu os considero marido e mulher, zorra!".

Outro fato inesperado chamou a atenção no Carnaval de Salvador neste sábado. Em outro bloco, Ivete Sangalo interrompeu o roubo de um celular de um folião, dizendo que iria lhe dar outro aparelho.