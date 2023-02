SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a aproximação do Oscar, os sindicatos de Hollywood começaram a revelar seus prêmios, que funcionam como os principais termômetros para a noite mais importante de Hollywood. Neste sábado (18), foi a vez de a organização voltada a diretores clarear a corrida na categoria, entregando seu principal troféu a "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

No Oscar 2023, o filme sobre multiversos protagonizado por Michelle Yeoh tem como principal adversário Steven Spielberg, que pôs sua própria história em "Os Fabelmans".

Agora com o DGA Awards, em que os próprios diretores vinculados ao sindicato decidem os vencedores, o medalhão do cinema americano acaba ficando mais longe daquele que seria seu terceiro homenzinho dourado na categoria --os outros foram por "A Lista de Schindler" e "O Resgate do Soldado Ryan".

Além de Spielberg, Daniel Scheinert e Daniel Kwan, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", concorriam ainda com Martin McDonagh, de "Os Banshees de Inisherin", Joseph Kosinski, de "Top Gun: Maverick", e Todd Field, de "Tár".

Charlotte Wells, de "Aftersun", levou o prêmio de melhor diretor em filme de estreia, e Sara Dosa, de "Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft", o de diretor de documentário.

Na ala televisiva, "Euphoria" saiu com o grande prêmio de direção para série de drama. Sam Levinson ficou à frente dos nomes que comandaram episódios de "Ozark", "Better Call Saul" e "Ruptura". Entre as comédias, "Barry" e Bill Hader foram os laureados, em detrimento de "A Maravilhosa Sra. Maisel", "O Urso", "The White Lotus" e de "Wandinha", num dos capítulos assinados por Tim Burton.

Helen Shaver, de "Estação Onze", foi a melhor diretora de filme para a TV ou minissérie, Liz Patrick, de Saturday Night Live, a de programa de variedades, Glenn Weiss, que comandou a última exibição do Tony, o melhor de especiais, Ben Simms, de "Running Wild with Bear Grylls", o de reality show, e Anne Renton, de "Um Passo de Cada Vez", a de programa infantil. Nos comerciais, Kim Gehrig levou por uma publicidade da Apple.

Outro sindicato que entregou seus prêmios na noite de sábado foi o voltado a diretores de arte. "Babilônia" levou o prêmio na categoria de filme de época, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", na de fantasia, "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", na de filme contemporâneo, e "Pinóquio por Guillermo del Toro", na de animação.

Entre as séries, "Pachinko", "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", "Ruptura", "O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro", "Nossa Bandeira É a Morte" e "How I Met Your Father" saíram premiadas. "Saturday Night Live" e a exibição do último Oscar completam a lista televisiva, com "Os Anéis de Poder" levando ainda o troféu dedicado a comerciais e "I Drink Wine", da cantora Adele, embolsando o de clipes musicais.